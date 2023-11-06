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Начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко рассказал изданию The Times, что знания и навыки, полученные украинскими военными на тренингах НАТО, оказались совершенно бесполезными в зоне проведения спецоперации.

Он пояснил, что основные тактики Североатлантического альянса базируются на вызове минометов, артиллерии и авиации для уничтожения противника. Это бойцы прекрасно знают и без НАТО, однако отсутствие достаточного количества техники и вооружения делают такой подход бессмысленным.

Кроме того, на тренингах бойцам и офицерам внушали еще одну очевидную вещь – для достижения успеха противника важно увидеть первым. Но в зоне СВО, над которой постоянно кружат беспилотные аппараты, это тоже практически невозможно, приводит слова Лысенко портал Ura.ru.

Ранее украинские военные жаловались на непонимание инструкторами НАТО ситуации с минными заграждениями, ставшими непреодолимым препятствием для ВСУ. Их предлагается «просто обходить» и продвигаться вперед, однако обойти многокилометровые минные поля не представляется возможным.

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