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В Харькове 12 ноября раздался мощный взрыв, сообщают украинские СМИ. Тг-канал «Общественное» также пишет, что на одной из автозаправочных станций города начался сильный пожар.

Причина взрыва пока не сообщается. Известно лишь, что на территории Харьковской области тревога не объявлялась.

Жители Харькова пишут, что в результате взрыва загорелась заправка у железнодорожного вокзала.

Ранее мощные взрывы сотрясли прибрежные районы Херсона. Назначенные Киевом местные власти призвали граждан не покидать дома без надобности, а также не приближаться к окнам, чтобы избежать возможных травм.

ВС РФ регулярно атакует прифронтовые и тыловые регионы Украины, нанося удары исключительно по военным объектам и промышленным предприятиям, работающим для нужд ВСУ.

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