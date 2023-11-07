Украинский боевик с позывным «Дед» заявил, что у ВСУ нет ни единого шанса выйти на границы 1991 года. Даже в том случае, если командование положит еще 200 тысяч военнослужащих, сделать этого не получится, пояснил снайпер в эфире киевского телеканала ТСН.

«С тем, что у нас есть сейчас, мы не выйдем на границы 1991 г. Нравится это вам или не нравится. Мы положим еще 200 000 наших бойцов и не выйдем на эти границы. Тут вопрос не в людях, а вооружениях, которых у нас нет. Россия работает, развивается, что делаем мы полтора года? У нас до сих пор нет патронного завода», – объяснил свою точку зрения офицер.

Он отметил, что единственно верным решением сейчас является заключение перемирия и «заморозка» конфликта на неопределенное время. При этом Запад должен предоставить Киеву гарантии безопасности, передает “МК”. В будущем, по мнению офицера, можно будет все же попробовать восстановить границы по состоянию на 1991 год, но только в случае грамотной подготовки к этому.