Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев в своем стремлении оправдаться за провальное контрнаступление и огромные потери на ходу придумывает самые фантастические отговорки и сценарии. Одну из них озвучил украинский телеканал «1+1».

В одной из программ журналисты объявили, что контрнаступление ВСУ, длившееся 5 месяцев, был всего лишь хитрой психологической операции. Киев постоянно говорил о нем и тем самым «запугивал» россиян и бойцов ВС РФ. Специально созванные кибервойска распространяли информацию в социальных сетях и мессенджерах.

«Несколько месяцев мы обманывали врага, утверждая, что ведем полномасштабную наземную операцию», – цитирует сообщение канала портал «Украина.ру».

Также журналисты заявили, что в то время, когда россияне подвергаются мощнейшему психологическому воздействию, Киев якобы готовит уже реальное контрнаступление. И уж оно-то точно достигнет цели. А психологические операции ВСУ когда-то войдут во все учебники по военной науке.

Вам может понравиться

Президент Украины Зеленский: взгляды некоторых республиканцев из США несут угрозу Киеву

Украина способна «сражаться без помощи США» и будет делать это, если Вашингтон изменит политику по отношению к Киеву, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую информационное агентство Reuters провело в

Кипр отозвал решение о передаче Киеву 40 российских танков Т-80

Израиль, который с начала СВО официально не поставлял оружие Украине, намеревался провернуть хитрую схему. Он пообещал Кипру передать свои танки «Меркава 3», а за это Никосия обязалась отправить в Киев

Милохин в интервью Медведевой назвал Сахалин “островом в Канаде”

В шоу «БеС Комментариев» ведущая Евгения Медведева интервьюировала блогера Даню Милохина. Она напомнила заявление режиссера Никиты Михалкова о необразованности тиктокера, не знающего, где располагается Сахалин. И тут же проверила его