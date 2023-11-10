Киев в своем стремлении оправдаться за провальное контрнаступление и огромные потери на ходу придумывает самые фантастические отговорки и сценарии. Одну из них озвучил украинский телеканал «1+1».

В одной из программ журналисты объявили, что контрнаступление ВСУ, длившееся 5 месяцев, был всего лишь хитрой психологической операции. Киев постоянно говорил о нем и тем самым «запугивал» россиян и бойцов ВС РФ. Специально созванные кибервойска распространяли информацию в социальных сетях и мессенджерах.

«Несколько месяцев мы обманывали врага, утверждая, что ведем полномасштабную наземную операцию», – цитирует сообщение канала портал «Украина.ру».

Также журналисты заявили, что в то время, когда россияне подвергаются мощнейшему психологическому воздействию, Киев якобы готовит уже реальное контрнаступление. И уж оно-то точно достигнет цели. А психологические операции ВСУ когда-то войдут во все учебники по военной науке.