Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко в своем недавнем интервью для издания tribuna.com заявил, что ему стыдно за исполнение рэпа. По словам футболиста, он очень жалеет, что записал рэп-сингл для российского телевидения.

«Рэп? Нет, нет, нет, нет, нет. Это что-то, за что мне действительно стыдно. Это ошибка, которую я совершил в своей жизни, и теперь должен идти с ней, брать за это ответственность и принимать этот вызов. Но, к сожалению, мне стыдно», — заявил спортсмен.

С 2015 по 2016 году Александр Зинченко играл за «Уфу». Затем спортсмен перешел в английский клуб «Манчестер Сити». В составе английского клуба он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка английской футбольной лиги. С лета минувшего года украинский футболист стал играть за «Арсенал». На счету у спортсмена более 50-ти матчей за сборную Украину. В 2016 и 2020 годах Александр Зинченко участвовал в чемпионатах Европы по футболу.

Вам может понравиться

Белый дом признал сокращение пакетов помощи Украине из-за истощения средств

Секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер объявила об уменьшении объемов военной помощи Украине. Она заявила, что ассигнованные Конгрессом средства истощились, поэтому Вашингтон больше не в состоянии помогать Киеву так же,

Настоящие американские истории убийств на Хэллоуин страшнее хэллоуиновских ужастиков

Забудьте о Майкле Майерсе. Издание Huffpost подготовило пять ужасающе-реальных историй об убийствах в «вечер всех святых». Отец восьмилетнего Тимоти О’Брайана убил его в Хьюстоне 31 октября 1974 года, подарив отравленную

«Я у него немного позаимствовал» – Губин ответил на обвинения в краже хита «Мальчик бродяга»

Популярный в 90-е гола певец Андрей Губин давно не выступает на сцене из-за проблем со здоровьем, однако его имя не сходит с новостных лент. Недавно известный аранжировщик и продюсер Сергей