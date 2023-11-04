Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко в своем недавнем интервью для издания tribuna.com заявил, что ему стыдно за исполнение рэпа. По словам футболиста, он очень жалеет, что записал рэп-сингл для российского телевидения.

«Рэп? Нет, нет, нет, нет, нет. Это что-то, за что мне действительно стыдно. Это ошибка, которую я совершил в своей жизни, и теперь должен идти с ней, брать за это ответственность и принимать этот вызов. Но, к сожалению, мне стыдно», — заявил спортсмен.

С 2015 по 2016 году Александр Зинченко играл за «Уфу». Затем спортсмен перешел в английский клуб «Манчестер Сити». В составе английского клуба он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка английской футбольной лиги. С лета минувшего года украинский футболист стал играть за «Арсенал». На счету у спортсмена более 50-ти матчей за сборную Украину. В 2016 и 2020 годах Александр Зинченко участвовал в чемпионатах Европы по футболу.