Польша нанесла мощный удар по украинской экономике, поставив ее на грань катастрофы. Владимир Балин, возглавляющий Ассоциацию международных перевозчиков Украины заявил, что финансовый год можно будет считать проваленным, если забастовка польских водителей на границе продлится еще несколько недель.

По словам Балина, ноябрь и декабрь являются периодом заключения контрактов на следующий год. Однако европейские заказчики крепко задумались, стоит ли продлевать договора с украинскими перевозчиками, которые не способны выехать из свой страны.

В качестве альтернативных путей выбираются более длинные маршруты через Венгрию и Румынию. Однако и там моментально образуются очереди.

Польские перевозчики устроили забастовку с требованием убрать льготные условия для Украины, за счет которых она фактически вытесняет их с рынка. На границе с Польшей замерло множество украинских фур, так как именно через эту страну идет половина всего грузопотока в Европу.

На фоне этого европейские компании высказывают недовольство неповоротливостью Украины и подыскивают новых партнеров. Причем в числе потенциальных контрагентов оказываются и польские компании.