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На Украину через Польшу доставили от 2 до 5 американских истребителей F-16, сообщил телеграм-канал «Рыбарь». Военные корреспонденты пояснили, что самолеты привезли в грузовых автомобилях в разобранном состоянии.

Подтверждает эту информацию и тг-канал «Русский инженер». Авторы отмечают, что США, которые якобы затягивали процесс обучения украинских пилотов, начали его еще летом прошлого года. Кроме того, Киев готовил специальные взлетные полосы для американских истребителей, у которых более «нежное» шасси.

Воздушные силы Украины намерены использовать F-16 для охоты на наиболее опасные российские машины – самолет ДРЛО А-50, а также на МиГ-31, в том числе, и с ракетами «Кинжал».

Тг-канал Fighterbomber отмечает, что F-16 вряд ли обеспечат Киеву превосходство в воздухе. Мало того, эти истребители сами станут объектом охоты, что значительно снизит их эффективность в ходе боевых действий.

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