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Весной 2022 года Рената Литвинова, известная актриса и режиссер, приняла решение эмигрировать из России во Францию. В настоящее время она обосновалась в Париже, где проживает в своей собственной квартире. Рената Литвинова занимается разнообразной временной работой, включая создание сольных спектаклей.

В Европе актриса пока не имеет постоянного источника дохода и в основном зарабатывает средства через фотосессии для глянцевых изданий. В поисках средств к существованию она также соглашается на фотосъемки с пикантными моментами.

На своей странице в социальных сетях Рената Литвинова опубликовала фотографию, на которой она позирует в кружевном бюстгальтере и высоких черных трусах, дополняя образ обувью на высоких каблуках.

Ранее во время гастролей в Риге Литвинова вышла на сцену в наряде с обнаженной грудью.

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