Существует немало версий о том, какие еще нераскрытые тайны хранят в себе египетские пирамиды и Большой Сфинкс в Гизе. Ученые считают, что под Сфинксом находятся тайные комнаты, включая так называемый «зал знаний». В них, по версии египтологов, могут хранится достижения Древнего Египта. Ученые активно занимаются поиском этих тайных комнат, передает РИА Новости.

Примерно сто лет назад археологи обнаружили на голове и спине Сфинкса отверстия, которые изначально считались дверцами. Однако ученые выяснили, что данные отверстия были предназначены для крепления короны на голове статуи.

Есть предание, по которому неподалеку от пирамид под землей находится «зал знаний». Арабские ученые считали, что данное помещение расположено между трех пирамид. Согласно легенде, на страже «зала знаний» стоят статуи, способные убить всех непрошенных гостей.

В 1989 году под одной из лап Сфинкса японские ученые из Университета Васэда обнаружили тоннель, глубина которого составила 3-4 метра. Американский геофизик Томас Добецки выяснил, что тоннель ведет к запечатанным камерам. Но египетские власти запретили проводить дальнейшее исследования в зоне памятника.

Спустя несколько лет египетский археолог Захи Хавасс с помощью радаров выяснил, что там расположена сеть галерей и камер. Он считает, что все камеры пусты, так как это показали приборы. Однако Хавасс уверен, что «зал знаний» все же существует.