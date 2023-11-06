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Американские ученые провели исследование, чтобы определить средний размер полового члена в состоянии эрекции, предоставляя мужчинам информацию о том, насколько их размер соответствует норме.

Исследование включило в себя 15 521 мужчин различных этнических групп, включая азиатов, американцев, европейцев и африканцев. Результаты исследования показали, что средний размер полового члена в состоянии эрекции составляет 13,1 см.

Следует отметить, что исследователи использовали медиану вместо среднего арифметического значения. Это означает, что те, у кого размер члена меньше, могут считать его небольшим, а те, чей размер больше среднего, могут считать, что им «повезло».

Результаты показали вариацию размеров в диапазоне от 12 до 16 см, где 25% мужчин имеют размер менее 12 см, 25% — около 14 см. Менее 1% мужчин обладают длиной члена более 20 см, а 5% имеют размер менее 10 см.

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