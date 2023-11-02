Журнал Nature опубликовал результаты нового исследования, проведенного группой ученых, которое дает объяснение происхождению необычных областей внутри Земли с аномально низкой сейсмической скоростью.

Ученые предполагают, что в недрах Земли находятся остатки другой планеты, названной Тейя. По их предположениям, миллиарды лет назад столкновение Тейи с молодой Землей привело к образованию Луны из обломков, которые оторвались от этой планеты.

В 1980-е годы геофизики обнаружили две области с особыми характеристиками внутри Земли, находящиеся примерно в ее центре: одна под Африканским континентом, а другая под Тихим океаном. Эти области существенно отличались от окружающей их мантии.

Современные исследователи из Калифорнийского технологического института предполагают, что эти области могли быть останками планеты Тейя, которая со временем была поглощена Землей.