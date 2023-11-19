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Зеленый чай совершенно заслуженно считается лучшим напитком. Он не только вкусный, но и обладает множеством полезных свойств.

Так, он помогает бороться с лишним весом, так как участвует в процессе сжигания жира, помогает организму регулировать уровень сахара в крови и запускает обмен веществ.

Также чай обладает антибактериальными свойствами и снимает воспалительные процессы. Благодаря этому его можно использовать для поддержания отличного состояния ротовой полости – укрепления эмали и активной борьбы с возбудителями кариеса и стоматита.

Катехины, содержащиеся в зеленом чае, предотвращают быстрое старение, укрепляют иммунитет и снижают риск возникновения онкологического заболевания.

Кроме того, употреблять зеленый чай нужно для предотвращения заболеваний сердечно-сосудистой системы, для улучшения когнитивных функций, для снятия стресса и улучшения настроения.

При этом нежелательно покупать зеленый чай в пакетиках. Лучше всего выбирать проверенные листовые сорта, заваривать чай при температуре до 80 градусов и пить без сахара и молока.

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