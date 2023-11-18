Специалисты Colossal Biosciences заявили о своем намерении вернуть к жизни мамонтов путем их клонирования. По словам ученых, они планируют осуществить клонирование мамонта уже к 2024 году. Для этого будет использоваться ДНК шерстистого мамонта, которая была извлечена из останков вымерших животных.

Данный эксперимент будет проведен с целью возрождения популяции мамонтов. И если данный проект будет удачным, то мамонты в будущем смогут обитать в тундре. Суррогатной матерью должна стать самка азиатского слона. Ее ДНК ученые скрестят с обнаруженной ДНК древнего мамонта. По словам ученых, есть высокие шансы возродить вымерших животных.

Несмотря на энтузиазм ученых Colossal Biosciences, ряд биологов выразили серьезные опасения по поводу создания нового вида животных и внедрения его в существующую экосистему. Некоторые ученые уверены, что таким образом можно нанести существенный ущерб экологии, что ускорит процесс изменения климата.