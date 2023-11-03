Расследование резонансного дела Анастасии Петровы, которая собственными руками задушила троих собственных детей в декабре прошлого года, было завершено. Однако реального срока подсудимой удалось избежать, поскольку ее признали невменяемой и отправят на принудительное лечение. Подробности сообщает портал E1.RU.

В отношении Анастасии, которая задушила сыновей 10 и 15 лет, а также 5-месячную дочь, было возбуждено дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». В предсмертной записке мать написала, что спасает детей от ада, поскольку в них вселились бесы.