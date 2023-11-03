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Расследование резонансного дела Анастасии Петровы, которая собственными руками задушила троих собственных детей в декабре прошлого года, было завершено. Однако реального срока подсудимой удалось избежать, поскольку ее признали невменяемой и отправят на принудительное лечение. Подробности сообщает портал E1.RU.

В отношении Анастасии, которая задушила сыновей 10 и 15 лет, а также 5-месячную дочь, было возбуждено дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». В предсмертной записке мать написала, что спасает детей от ада, поскольку в них вселились бесы.

Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР области Александр Сапегин заявил: «Согласно заключению последнего экспертного исследования, женщина не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением».

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