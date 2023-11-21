У семьи украинской певицы Джамалы (настоящее имя Сусана Джамаладинова), которую МВД РФ объявило в розыск, в связи с открытием уголовного дела, есть бизнес в России. Как сообщается в Телеграм-канале Shot, родственники украинской артистки продолжают вести бизнес в Крыму.

Известно, что родители победительницы «Евровидения-2016» владеют отелем, находящимся в курортном селе под Алуштой.

Сусана Джамаладинова родилась в городе Ош (Киргизия), однако с ранних лет росла в Крыму. Отец певицы Алим Джамаладинов и ее мать Галина Тумасян проживают в селе Малореченское (Республика Крым) по месту расположения отеля «Кучук-Узень». Однако отец Джамалы не зарегистрирован ни как юрлицо, ни как ИП.

Также выяснилось, что в этом населенном пункте зарегистрирована религиозная мусульманская организация «Кучук-Узень», главой которой является Алим Джамаладинов.

Напомним, что народная артистка Украины Джамала объявлена в розыск российским МВД. По информации Телеграм-канала Shot, артистка обвиняется в публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС России по причине национальной ненависти (Ст. 207.3 УК РФ).