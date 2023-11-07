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На снимке ударного вертолета, который выложили в Сеть представители ЦАХАЛ, военные эксперт разглядели загадочную ракету, сообщил американский журнал The Drive.

Авторы пояснили, что речь идет об обычном боезаряде AGM-114 Hellfire, который используется на «Апачах», однако изначально на этой ракете была хорошо видна одна красная полоса.

Через некоторое время авторы публикации удалили этот снимок, а вместо него опубликовали другой. На нем ракета была помечена уже двумя желтыми полосами.

Красная полоса заинтересовала экспертов. Они считают, что ракеты с ней Израиль намеревается использовать для ударов по тоннелям и хорошо укрепленным опорным пунктам ХАМАС. Скорее всего, в ней применяется термобарическая боевая часть, позволяющая уничтожать противника, скрывающегося в бетонных и других укрытиях.

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