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Российская туристка по имени Анна Дав решила отправиться на отдых в Новороссийск. Однако ее впечатление о курорте напрочь испортила еда в отеле, где она остановилась на проживание. О своих негативных впечатлениях россиянка написала отзыв на популярном российском портале о туризме.

Свои ощущения о времени, проведенном в популярном отеле Новороссийска, девушка назвала «тленом и безнадегой». По словам туристки, она решила отдохнуть в Новороссийске в зимнее время, отправившись с родными на новогодние праздники. С 31 декабря 2022 года по 5 января 2023 года проживание в отеле, включая завтраки на двоих взрослых и одного ребенка, обошлось в 16 тысяч рублей. По словам Анны, данная сумма ее порадовала, так как являлась не очень высокой.

Однако еда в отеле ее невероятно разочаровала. По словам туристки, она была просто ужасной по вкусу, да еще и несвежей. Девушка рассказала, что когда подали котлеты, явно протухшие, она обратилась к администратору. Однако ее заверили, что вся еда является свежей, и даже отвели на кухню, продемонстрировав, как эти котлеты готовятся. И, по словам туристки, она просто потратила на выяснение нервы и время, так как к ее жалобам отнеслись как к капризам.

«Как-то раз дали булочки в упаковке. Снизу они были зеленые, с обычной плесенью. Просто кошмар. Конечно, булочку я отдала и мне поменяли ее на свежую», – рассказала Анна.

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