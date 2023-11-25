Чтобы Украина начала переговоры с Россией о мире, Западу достаточно отдать соответствующий приказ президенту Владимиру Зеленскому. Об этом агентству РИА Новости рассказал турецкий политолог Айдын Сезер.

Он напомнил, что в начале конфликта Киев и Москва проводили переговоры, один раунд которых прошел в Стамбуле. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил Украине подписывать мирное соглашение. Это привело к прекращению переговорного процесса, а также продемонстрировало, что киевский режим выполнит любое приказание Запада.

Сейчас на Украине действует закон, который запрещает переговоры с Россией. Но это ничего не значит, так как подобные решения принимает совсем не Владимир Зеленский. Если Запад прикажет ему пойти на дипломатическое урегулирование конфликта, он это сделает без малейших возражений.