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Армия обороны Израиля за десять последних лет впервые вошла в центр Газы и ведет бои в самом сердце города, заявил генерал-майор Ярон Финкельман, возглавляющий Южное командование ЦАХАЛ.

«Впервые за десятилетие Армия обороны Израиля сражается в сердце города Газа. В сердце террора», — цитирует генерала портал «Газета.ру».

Ранее Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по важным стратегическим объектам в Газе. Кроме того, подразделения продолжают продвигаться к медицинскому учреждению Аль-Шифа, в которой по информации разведки находится штаб радикалов ХАМАС.

В ночь на 7 ноября израильская армия провела несколько операций, что позволило ликвидировать сразу нескольких полевых командиров противника. В ХАМАС заявили, что с 7 ноября Тель-Авив сбросил на сектор Газа 35 тонн взрывчатых веществ, что по разрушительной мощи превосходит использование ядерного вооружения.

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