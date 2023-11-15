Продолжение спортивной мелодрамы «Лед 3», предыдущие части которой вышли в 2018 и 2020 годах, выйдет на широкий экран уже 14 февраля 2024 года, в День всех влюбленных. Пока в Сети показали трейлер третьей части картины с Александром Петровым и Марией Ароновой.

Роль спортсмена Александра Горина уже в третий раз сыграет актер Александр Петров. Актриса Мария Аронова снова появится на экранах в роли тренера Ирины Шаталиной. При этом исполнительница главной роли в первой части фильма актриса Аглая Тарасова.

В третьей части спортивной мелодрамы главные роли сыграют молодые актеры Степан Белозеров, известный зрителям по фильму «1941. Крылья над Берлином», и Анна Савранская, сыгравшая в сериале «Бывших не бывает». Картина станет дебютной работой режиссера Юрия Хмельницкого.

По словам режиссера картины, съемочная команда попыталась сохранить сказочную атмосферу предыдущих фильмов, чтобы «зритель пришел в зал и на пару часов отвлекся от своих проблем».