В ходе изнурительных тренировок в преддверии Олимпийских игр 2018 года фигуристка Алина Загитова буквально стирала ноги в кровь. Об этом в ходе интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«У Алины ноги в олимпийский сезон были стерты в кровь настолько, что меня подташнивало, когда она вынимала ногу из ботинка. Но я ей об этом не говорила. Потому что если ты дашь понять, что это плохо, то она может не найти в себе силы дальше терпеть. Как она это терпела, я не понимаю», – рассказала Тутберидзе.

Заслуженный тренер заявила, что во время подготовки к Олимпийским играм многим фигуристкам приходится работать в таком режиме, что времени на другие занятия кроме тренировок не остается вовсе.