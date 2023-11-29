Японский автопроизводитель Toyota обновил свою модель классического внедорожника, которая сходила с конвейера практически без изменений около 40 лет. Сейчас обновлению подверглась версия автомобиля Toyota Land Cruiser 70 для Ближнего Востока, а в конце лета была модернизирована «семидесятка» для японского и австралийского рынков.

В отличии от модели для родного японского рынка, где руль расположен с правой стороны авто, версия для Ближнего Востока имеет традиционную для европейских авто компоновку салона. При этом обновленный внедорожник для арабских стран доступен не только в пятидверном исполнении, но и в укороченной трехдверной версии.

Автомобиль получил традиционные круглые фары головной оптики, вместо квадратных блоков, которые устанавливались на машину ранее. В салоне внедорожника появилась новая комбинация приборов с отдельным экраном бортового компьютера диагональю 4,2 дюйма. Руль обзавелся кнопками управления бортовыми системами, а на центральной консоли появилась новая мультимедийная система с тачскрином и диагональю в 6,7 дюйма, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto.