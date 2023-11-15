Российские ВС по состоянию на 15 ноября установили контроль над большей частью населенного пункта Степовое под Авдеевкой. ВСУ стянули в село крупные силы, снабдили боевиков западной техникой, однако это им мало помогло, пишет портал «Военное обозрение».

Также имеется информация, что ВСУ уже отступили от Степового, не в силах справиться с натиском ВС РФ. К востоку от этого населенного пункта появилось целое кладбище танков, БМП и бронетранспортеров натовского образца, которые успешно уничтожаются российскими военнослужащими.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что у Киева нет ни единого шанса удержать Авдеевку. Военный корреспондент Юлиан Репке отметил, что даже при самом фантастическом сценарии, при котором ВС РФ понесут гораздо большие потери, чем украинская армия, они все равно добьются своего и освободят город.