Приезд в столицу Республики Казахстан Астану президента Франции Эммануэля Макрона стал историческим событием. Такое заявление сделал казахский президент Касым-Жомарт Токаев.

«Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным», – заявил президент Республики Казахстан.

Токаев также подчеркнул, что предстоящие переговоры между лидерами двух стран будут продуктивными для двух народов. По его словам, Париж является ключевым партнером Астаны в Европейском союзе. При этом французские компании являются одними из крупнейших иностранных инвесторов в казахскую экономику.