Приезд в столицу Республики Казахстан Астану президента Франции Эммануэля Макрона стал историческим событием. Такое заявление сделал казахский президент Касым-Жомарт Токаев.
«Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным», – заявил президент Республики Казахстан.
Токаев также подчеркнул, что предстоящие переговоры между лидерами двух стран будут продуктивными для двух народов. По его словам, Париж является ключевым партнером Астаны в Европейском союзе. При этом французские компании являются одними из крупнейших иностранных инвесторов в казахскую экономику.
«Мы сможем продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть нашу приверженность уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет. Мы также сможем обсудить ключевые двусторонние вопросы. Мы являемся важными экономическими партнерами. Кроме того, хочу отметить, что мы подпишем значимые контракты, которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между нашими странами», – отметил французский лидер.