В интервью порталу Ura.ru артист Тимур Батрутдинов рассказал о своей роли в сериале «Букины», который станет продолжением ситкома «Счастливы вместе».

Он отметил, что в сравнении с предыдущими сезонами сериал сильно изменился, его персонажи подросли точно так же, как и зрители. Самому Тимуру досталась роль стриптизера, который станет главным антагонистом фильма.

Батрутдинов сообщил, что ранее он уже играл отрицательных героев в сериалах «Мендельсон2 и «Бедный олигарх» а теперь пришла и очередь «Букиных».

«Я самый отрицательный персонаж. Мне, Тимуру Батрутдинову, неудобно перед Букиными за своего персонажа. Я гаденыш с гаденьким лицом. Ну, не я, а мой персонаж. Я хороший!» — рассказал с улыбкой резидент Comedy Club.

Напомним, что в сериале «Букины» снова появятся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин и Дарья Сагалова. Всего планируется снять 10 серий.