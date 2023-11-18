Журналисты издания The Times рассказали о попытках ВСУ «перепрограммировать» российских военнослужащих, оказавшихся в плену. Каждое утро, в 6 часов, бойцов будит украинский гимн.

Кроме того, путь в столовую лежит через коридор, в котором украинцы развесили портреты поэта Тараса Шевченко и националиста Степана Бандеры. Затем россиянам зачитывают «исторические факты», которые якобы должны опровергнуть тезисы президента РФ Владимира Путина о том, что Украина никогда не была самостоятельным государством.

После завтрака бойцов также заставляют отстоять «минуту молчания» в память об боевиках ВСУ, которые погибли в боях.

Все это слабо действует, пишут журналисты The Times. Один из россиян заявил, что всегда будет считать Украину и Россию одной страной, так как родился в Советском Союзе.