Запад предпринимает попытки подтолкнуть украинского лидера Владимира Зеленского перейти к дипломатическому урегулированию конфликта, заявляет, что время сейчас играет против Киева, но все безуспешно. Президент Украины продолжает упорно игнорировать колоссальные потери и проигрышную ситуацию на всех направлениях фронта.

В публикации, перевод которой представлен РИА Новости, говорится о провальном контрнаступлении ВСУ. Также авторы отмечают, что Запад уже не особо хочет спонсировать проект, который фактически провалился и не принесет никаких дивидендов.

Средства, которые ранее США и их союзники планировали передать Киеву, уходят в Израиль, который воюет с радикалами движения ХАМАС. Зеленский упорно не замечает всего этого и продолжает с безумными глазами твердить о победе, шансов на которую у Киева как не было, так и нет.