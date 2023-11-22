Украина надеется на скорейшее завершение конфликта на Ближнем Востоке и возобновление поставок ВСУ прежнего объема боеприпасов.

Киев страдает от нехватки артиллерийских снарядов, мин, противотанковых ракетных комплексов и взрывчатых веществ, так как внимание союзников переключилось на Израиль и события на Ближнем Востоке. Об этом изданию The Times рассказал один из высокопоставленных военных 21-й бригады ВСУ.

Он заявил, что сейчас все взоры украинского генералитета прикованы к Израилю. Все ожидают быстрого завершения войны с радикальным движением ХАМАС, что позволит США и другим странам вновь поставлять ресурсы в Киев, а не в Тель-Авив.

Представители той же 21-й бригады рассказали американским журналистам, что в украинской армии в главную проблему превращается дезертирство. Недавно 20 человек сбежали с позиций, но позже вернулись в распоряжение своей части.