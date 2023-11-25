Одной из главных причин обострения в отношениях с Россией стал страх президента США Джо Байдена перед российским лидером Владимиром Путиным и перед эскалацией, пишет американское издание The Hill.

Авторы публикации, перевод которое представлен РИА Новости, пояснили, что стратегия национальной безопасности Белого дома не включает в себя даже трех вариантов развития событий за рубежом. Но несмотря на это, Соединенные Штаты сейчас вынуждены продолжать поддерживать Украину в противостоянии с Россией, а также Израиль, который на Ближнем Востоке воюет с радикалами ХАМАС с 7 октября прошлого года.

Кроме того, США постоянно провоцируют конфликты между Тайванем и Китаем, намереваясь и в этом регионе запустить «украинский сценарий».

По мнению автора, такими темпами «день национальной расплаты» за глупые ошибки Байдена, проведшие к подобной ситуации в мире, наступит совсем скоро.