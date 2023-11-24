Украинские беженцы в Великобритании могут оказаться на улице из-за недостаточного размера финансовой помощи, выделяемого государством. Об этом в беседе с корреспондентом издания The Guardian рассказала украинка Виктория.

«Я волновалась, что мы окажемся на улице. Я понятия не имела, что делать. Это стресс, потому что мы не знаем, что с нами будет дальше. … Нам не разрешают подавать заявление на получение гражданства, мы работаем без перерыва, и мы не знаем, где наше будущее», – рассказала Виктория.

По ее словам, проблемы с жильем у нее начались спустя всего шесть месяцев пребывания в Великобритании. В итоге украинской беженке помогли найти новое доступное жилье сотрудники Британского Красного Креста.

«Этой зимой мы ожидаем, что тысячи украинских мужчин, женщин и детей станут бездомными здесь, в Великобритании», – рассказала в беседе с изданием представитель Красного Креста Оливия Филд.

В 2022 году британское правительство облегчило визовый режим для беженцев из Украины. По семейным визам, позволяющим беженцам пребывать на территории Британии три года, украинцы могут работать, учиться и получать доступ к государственным фондам страны.