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Российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение в ходе матча второго круга турнира серии «Мастерс», проходивший в Париже, против спортсмена из Болгарии Григора Димитрова.

Во втором сете при счете 5:5 третья ракетка мира отказался выходить на подачу из-за свиста болельщиков. Российский теннисист несколько разы попытался выйти на заднюю линию, чтобы совершить подачу, но каждый раз зрители начинали громко свистеть. В третьем сете болгарский теннисист опережал россиянина со счетом 5:3.

Тогда россиянин обратился к судье на французском языке, заявив: «Они свистят, я не буду играть, когда они свистят. Они глупые! Когда они перестанут свистеть, я начну играть. Я не сделал ничего такого, чтобы они свистели на меня».

Напомним, что российский теннисист Даниил Медведев с результатом 7 355 очков занимает третье место в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов. Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович с результатом 11 045 очков.

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