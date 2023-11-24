Знаменитости, которые разъехались по разным странам после начала специальной военной операции, больше не должны появляться на российской сцене и на телевидении. Они должны знать, что для них больше нет обратной дороги в Россию, уверен телеведущий Юрий Николаев.

«Раз ты уехал, значит тебе больше не к нам, если ты нашел работу там, ради бога, работай там, там тебе никто мешать не будет, но сюда уже дороги нет», – цитирует Николаева портал News.ru.

В пресс-центре «Россия сегодня» легендарный телеведущий заявил, что все телеканалы, концертные и съемочные площадки, радиостанции для релокантов должны быть навсегда закрыты.

Напомним, ранее 25 процентов опрошенных в исследовании ВЦИОМ россиян заявили, что певица Алла Пугачева вызывает у них чувство стыда. Второе место в этом антирейтинге занял признанный иноагентом в России Андрей Макаревич.