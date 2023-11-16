Вскоре жители Екатеринбурга смогут посетить ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Продюсером и участницей шоу является фигуристка Татьяна Навка. Однако теперь в роли Малифисенты выступит не сама Навка, а Виктория Синицина, серебряный призер Олимпийских игр.

Роль спящей красавицы досталась Алине Загитовой. Никиту Кацалапова зрители увидят в роли отважного принца. Также на шоу пируэты будут исполнять Павилас Ванагас и Маргарита Дробязко.

Многие поклонники Петра Чернышева, участвовавшего в предыдущей версии «Спящей красавицы», ждали фигуриста в новом сезоне. Однако Татьяна Навка отметила, что его заменит Никита Кацалапов.

«Очень рада, что в моей команде появилась такая пара, как Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В Вике я удачно нашла замену себе, а Никита гармонично подменил Петра Чернышева», – написала Навка.

Петр Чернышев неоднократно принимал участие в ледовых шоу Татьяны Навки. Но сейчас, в силу семейных обстоятельств, фигурист редко выступает на льду.