Правоохранители ЛНР сообщили агентству ТАСС, что в автомобиль депутата Михаила Филипоненко заложили взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Скорее всего, речь идет о фугасной бомбе, которая поражает осколками и взрывной волной.

Депутат Народного совета ЛНР погиб при взрыве собственного автомобиля 8 ноября. Ответственность за его убийство взяло на себя Главное управление разведки Генштаба ВСУ.

Следственный комитет по факту гибели парламентария возбудил уголовное дело. В СК рассказали, что бомба была прикреплена к днищу и скорее всего управлялась дистанционно. В момент ее детонации автомобиль взорвался.