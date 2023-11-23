«Московский комсомолец» опубликовал видеозапись одного из боев под Авдеевкой, сделанную украинскими боевиками. Она подтверждает, что хотя Киев и перебросил к городу дополнительные силы, никаких результатов это не принесло.

На записи военные ВСУ обсуждают, как сдерживать натиск российских войск, причем происходит все это под мощным обстрелом. Среди боевиков, если судить по голосам, находится и женщина-военнослужащая.

Именно она кричит «Танки, танки», предупреждая сослуживцев о приближении боевых машин. После этого все бойцы ложатся на дно окопа, причем один из них переползает с места на место. Ноги у него перевязаны окровавленными бинтами.

В тг-канале издания сообщается, что видео снимали скорее всего на телефон, который затем попал к российским военным в качестве трофея.