Проживающую в Приморье женщину, которая после домашних родов сожгла младенца в печи, за асоциальный образ жизни уже лишили права воспитывать двоих своих детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах региона.

«Женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем. Лишена родительских прав на двоих детей 2008 и 2011 годов рождения», – передает автор материала слова своего источника.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Приморье Ольги Романовой, женщина действительно была лишена родительских прав, после чего ее двоих детей передали в одно из учреждений для сирот Приморского края.

Напомним, что жители приморского поселка Оленевод обратились в полицию с заявлением о пропаже новорожденного. По словам женщины, у нее случились преждевременные роды дома на пятом месяце беременности, поэтому она «избавилась от плода» бросив его в печь.