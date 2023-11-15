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Проживающую в Приморье женщину, которая после домашних родов сожгла младенца в печи, за асоциальный образ жизни уже лишили права воспитывать двоих своих детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах региона.

 «Женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем. Лишена родительских прав на двоих детей 2008 и 2011 годов рождения», – передает автор материала слова своего источника.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Приморье Ольги Романовой, женщина действительно была лишена родительских прав, после чего ее двоих детей передали в одно из учреждений для сирот Приморского края.

Напомним, что жители приморского поселка Оленевод обратились в полицию с заявлением о пропаже новорожденного. По словам женщины, у нее случились преждевременные роды дома на пятом месяце беременности, поэтому она «избавилась от плода» бросив его в печь.

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