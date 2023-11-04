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Одной из самых почитаемых святых Русской православной церкви является Матрона Московская. Родившаяся слепой, девочка из крестьянской семьи в возрасте восьми лет начала исцелять больных и предсказала основные события 20-го века. «Пятый канал» выпустил документальный фильм о православной святой.

Матрона Московская никогда не носила нательный крестик. При этом на вопрос, почему она отвечала, что у нее есть свой. В то время мало кто решался спросить, что именно имела ввиду православная святая. Однако спустя годы после смерти Матроны общественность узнала истинное значение ее слов.

«У самой у нее вот выпуклость в форме креста на груди лет в семь определилась. И когда вот мама… это житие такое нам дает информацию. Ругалась, вот надевала крестик – она снимала. И вот на мамины замечания: “Почему?” она говорит: “Мам, ты вот не видишь, а у меня свой крестик есть”. И когда были подняты останки через 46 лет неполных после кончины, то вот эта выпуклость, то есть вот очертания вот этой выпуклости в форме креста, они сохранились. Это тоже подтверждение предызбранности Божьей», – рассказала заведующая экспозицией музея Матроны Себинской-Московской Тамара Писарева.

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