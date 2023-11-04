Одной из самых почитаемых святых Русской православной церкви является Матрона Московская. Родившаяся слепой, девочка из крестьянской семьи в возрасте восьми лет начала исцелять больных и предсказала основные события 20-го века. «Пятый канал» выпустил документальный фильм о православной святой.

Матрона Московская никогда не носила нательный крестик. При этом на вопрос, почему она отвечала, что у нее есть свой. В то время мало кто решался спросить, что именно имела ввиду православная святая. Однако спустя годы после смерти Матроны общественность узнала истинное значение ее слов.