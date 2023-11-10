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Планировавшего принять участие в боевых действиях на стороне ВС Украины 49-летнего жителя Краснодарского края с двойным гражданством суд приговорил к шести годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

Сообщается, что краснодарец с двойным гражданством России и Украины выступал против проведения Вооруженными силами РФ специальной военной операции. При этом в июне россиянин по указанию своего куратора из СБУ собирался выехать на территорию Украины, чтобы вступить в ряды вооруженных сил Украины.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ на железнодорожном вокзале, куда краснодарец прибыл для выезда с территории Российской Федерации и дальнейшего вступления в ряды украинской армии. Во время досмотра у россиянина обнаружили паспорт гражданина Украины и присягу на имя украинского президента.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. В итоге россиянина признали виновным по части 1 статьи 30 по статье 275 «Приготовление к государственной измене» УК РФ.

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