Уральский федеральный университет (УрФУ) попал в очередной скандал, связанный с отчислением студентов. Студентка-бюджетница опубликовала на своей страничке в социальной сети ролик, в котором она рассказала свою историю с отчислением. Подробности сообщает портал E1.RU.

По словам студентки факультета журналистики УрФУ Полины, она попала в список на отчисление из-за курсовой работы по русскому языку за прошлое полугодие. Однако по правилам вуза студенты имеют право закрыть задолженность в течение года.

«К нужному сроку курсовая работа у меня была сдана. Ее не принял научный руководитель со словами: «Она слишком хороша для первокурсницы». Сотрудница кафедры русского языка просто отказалась допускать меня до защиты, сказав, что я не могла написать эту работу самостоятельно. Вот так и вышло, что меня отчисляют за слишком хорошую курсовую работу», – сообщила Полина.

Из-за широкого резонанса опубликованного Полиной видео декан факультета журналистики УрФУ Иван Некрасов сообщил о начавшейся в вузе проверки с целью проверить достоверность претензий студентки-бюджетницы.