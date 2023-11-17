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Студент из Йемена Каид Рами Салех Яхья, который сексуально домогался к школьнице, был помещен в СИЗО. Данное решение было принято Ленинским судом. Несмотря на то, что Каид Рами подавал апелляцию по данному вопросу, ее отклонили.

По информации пресс-службы Свердловского областного суда, решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено в силе. В СИЗО Каид Рами Салех Яхья будет помещен до 6 декабря включительно.

Отметим, что правоохранители задержали Каида Рами Салех Яхья в Екатеринбурге за сексуальные домогательства. Инцидент произошел 25 сентября. 16-летняя школьница возвращалась домой с занятий. К ней неожиданно подбежал неизвестный и схватил ее за интимное место. Девушка успела снять мужчину на видео, которое затем выложила в соцсети. Оказалось, что извращенцем является Каид Рами Салех Яхья, который таким же образом приставал и к другим девушкам в Екатеринбурге. После публикации видеозаписи, многие жительницы Екатеринбурга оставили в комментариях свои истории с этим мужчиной.

4 октября мужчина был задержан полицейскими. Как выяснилось, Каид Рами Салех Яхья в России учится на стоматолога. Он переехал в Екатеринбург из Йемена 1.5 года назад.

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