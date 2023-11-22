Главный режиссер канала «СТС» Антон Федотов анонсировал появление продолжения некогда популярного сериала «Не родись красивой». Подробностей он раскрывать не стал, пишет портал Gazeta.ru.

На презентации проекта было представлено изображение главной героини сериала Екатерины Пушкаревой. Но будет ли сниматься в продолжении исполнительница этой роли Нелли Уварова, пока неизвестно. Эта возможность не исключается. Также свою готовность продолжить сниматься в сериале ранее выразила актриса Юлия Такшина, сыгравшая Вику.

Кроме того, Федотов сообщил о возвращении сериала «Молодежка», который стартовал 10 лет назад. Шестой его сезон завершился в 2019 году, а сейчас решено продолжить историю.

Всего в следующем году СТС планирует реализовать 40 новых проектов, рассказал режиссер.