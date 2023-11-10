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Преподаватель истории и обществознания в одной из школ Первомайского района Крыма оставляла странные заметки и рисунки в тетрадях своих учеников, напугав их родителей. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Mash на волне».

Сообщается, что учительница брала тетради учеников на проверку и оставляла в них комментарии странного содержания и неуместные рисунки. При этом ученики пожаловались родителям, что преподаватель истории во время уроков постоянно танцевала и прыгала по классу.

Родители решили лично удостовериться в происходящем, изъявив желание присутствовать во время одного из уроков истории. При этом учительницу нисколько не смутило присутствие родителей учеников, и она продолжила танцевать и прыгать во время занятий.

После коллективной жалобы от родителей учащихся преподавателя вызвали не беседу к директору школы. Вероятнее всего педагога со странными методами преподавания уволят из школы.

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