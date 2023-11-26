Новые российские автомобили «Москвич» пользуются наибольшей популярностью в столице. Такой вывод сделали эксперты компании «Согласие», которые проанализировали количество оформленных страховых полисов на эти машины.

Больше всего их получилось в Москве – 47 процентов. На втором места оказалась Тула с результатом в 8%, а на третьем – Санкт-Петербург (6%).

Кроме того, страховые полисы оформлялись в 40 других городах России, сообщили в «Согласии».

Лидерство столицы эксперты объясняют большим количеством компаний, которые используют «Москвичи» в качестве машин для каршеринга и такси.

Всего с октября изготовлена 31 тысяча автомобилей «Москвич», из которых 4000 – это электрокары. 15 тысяч поступило в дилерские сети, 12 из них проданы в разных городах страны.