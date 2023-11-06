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В следующем году на Украине должны пройти президентские выборы. Однако пока не известно, действительно ли они состоятся. О подготовке к началу избирательного процесса заявил Депутат ВР Украины Алексей Гончаренко (признан экстремистом в РФ).

Своим мнением по данному поводу с журналистами МК поделился эксперт, политолог Василий Стоякин. По его словам, ключевым фактором, который оставляет вопрос проявления президентских выборов открытым является введенное военное положение на Украине. Ранее в офисе украинского президента заявляли, что выборы не возможны в условиях боевых действий.

Однако европейские партнеры Киева уже не раз отметили важность грядущих выборов. Ведь отсрочка в их проведении подорвет легитимность действующего президента, да и Украины в целом.

По мнению Стоякина, выборы президента Украины – 2024 являются важными для страны, для ее политических отношений с международными партнерами. Выборы станут так называемой проверкой для действующего украинского президента и его команды, а также возможностью для оппозиции внести свою альтернативную программу для будущего страны.

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