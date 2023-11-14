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Румыния, которая тратила на обороноспособность страны 1,2 процента от ВВП, увеличила этот показатель по указке США. Сейчас она покупает зенитно-ракетные комплексы Patriot и РСЗО HIMARS, а затем планирует приобрести истребители F-35A и танки Abrams. По поводу стоимости последних у Бухареста возникли серьезные вопросы к Вашингтону.

Румыния выделила около одного миллиарда евро на приобретение 54 боевых машин, однако в Госдепе США уже заявили, что эти танки обойдутся Бухаресту в 2,5 млрд. В Бухаресте разволновались из-за столь высокой стоимости бронетехники, передает портал “Военное обозрение”.

«Стоимость танков стала сюрпризом: это почти на 130% больше первоначальной оценки Румынии. Эта разница между ориентировочной стоимостью и фактической вызывает вопросы о соответствии ожиданий Бухареста и Вашингтона относительно цен на танки», — пишет румынское издание Meta-defense.

Однако Бухарест уже не может отказаться от покупки «Абрамсов», цены на которые выросли на фоне военной помощи Запада Украине. Увеличить расходы на обороноспособность Румынию обязал Вашингтон, который пугает всех своих восточноевропейских союзников победой России в украинском конфликте и дальнейшим продвижением по Европе.

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