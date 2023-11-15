В своем Телеграм-канале популярный стилист Александр Рогов опубликовала главный маст-хэв весны-лета 2024. По словам модного эксперта, в грядущем теплом сезоне самой популярной одеждой будут футболки поло.

Такой вывод стилист сделал после проведения анализа показов популярных мировых брендов, таких как Gucci, Dries Van Noten, The Row и Miu Miu. Александр Рогов разбавил свой пост фотографиями моделей в футболках поло в комбинации с другими базовыми элементами гардероба. На снимках, опубликованных Роговым, манекенщицы надеты в комплекты поло и юбки всевозможных моделей и расцветок, в джинсы с заниженной талией мешковатого фасонами и даже мини-шорты.

Ранее Александр Рогов назвал актуальные осенние образы. По словам эксперта, осенью 2023 наиболее актуальным являются многослойные образы. Стилист порекомендовал сочетать несколько элементов одежды в одном образе. К примеру, поверх рубашки можно надеть свитер в стиле оверсайз и сочетать его с юбкой в пол. В качестве верха можно остановить выбор на осенней куртке оверсайз.