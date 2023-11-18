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18 ноября стало известно, что старший офицер Военно-воздушных сил Украины решил перейти на сторону российских сил. Как отмечается в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры русской Весны», украинский пилот, по всей вероятности, прибыл на территорию Российской Федерации на своей боевой машине.

Более детальную информацию об украинском летчике рассказал российский пилот вертолета Ка-52 с позывным «Воевода», организовавший данную операцию. Он отметил, что общался с украинским офицером, решившим отказаться подчиняться киевскому режиму.

«Воевода» рассказал, что общение было коротким. Перешедшим на сторону российских сил оказался украинский офицер, являющийся командиром звена. На данный момент, по словам «Воеводы», украинец общается «с тем, с кем нужно».

По словам бывшего министра информации Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова, украинский офицер еще в начале спецоперации начал тайно сотрудничать с Россией.

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