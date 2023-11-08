Одной из ключевых причин, по которым украинская армия, по словам главкома ВСУ Валерия Залужного, «зашла в тупик», стала так называемая линия Суровикина, выстроенная на левом берегу Днепра. Старший лейтенант НМ ДНР в отставке Александр Матюшин рассказал порталу Ura.ru, почему Киеву так и не удалось ее преодолеть.

Он пояснил, что элементами «линии Суровикина» являются противотанковые надолбы, называемые «зубами дракона», траншеи и рвы, также призванные остановить наступление с использованием бронетехники, проволочные заграждения и, конечно же, минные поля. Все это представляет собой эшелонированную линию обороны, тянущуюся на сотни километров. Пройти сквозь нее практически невозможно, что и подтвердило провальное контрнаступление ВСУ.

Блогер Сергей Колясников добавил, что частью линии обороны является и мощная огневая система. В ее состав включены артиллерийские орудия, РСЗО, полевые и армейские аэродромы с самолетами и вертолетами. Кроме того, в нее входят еще и логистические системы, которые дают возможность доставлять боеприпасы, эвакуировать раненых бойцов, подвозить топлива.

Не стоит также забывать о грамотно продуманных системах разведки и целеуказания, управления и связи. При этом предусматривается риск прорыва обороны на одном из участков линии, моментальная переброска туда резервных подразделений, призванных отбить атаку врага.

Все возможности линии обороны известны досконально только командующему. Командиры подразделений отвечают за свои участки и имеют практически полную свободу маневра, если в этом возникает необходимость.