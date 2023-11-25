Издание Times of Israel сообщило о скорой передаче заложников Израилю палестинским движением ХАМАС. Отмечается, что палестинские боевики передали властям Израиля список заложников, которых планируют освободить в субботу. Об этом стало известно из сообщения офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Сотрудники службы безопасности Израиля, проверив список, известили об этом родственников заложников. В офисе израильского премьера настоятельно призвали средства массовой информации не публиковать имена людей, внесенных в список до того, пока они не будут возвращены домой. Всего в списке значится 13 человек.

Заложники будут освобождены в рамках сделки по перемирию для освобождения пленных, вступившего 24 ноября. Отмечается, что четырехдневное перемирие может быть продлено еще на один день.

Ранее захваченные в плен спецслужбами Израиля бойцы движения ХАМАС рассказали, что за каждого захваченного заложника они должны были получить по 10 тысяч долларов.