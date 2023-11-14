Популярный актер Леонид Ярмольник стал гораздо меньше мелькать на экранах после начала специальной военной операции на Украине, что вызвало массу слухов. По Сети стали распространяться сплетни о том, что 69-летний артист сбежал из России в Латвию. News.ru опровергает эти заявления.

Сам Ярмольник подтвердил, что в текущем году несколько месяцев жил в Прибалтике, но со спецоперацией или политикой это совсем не связано.

«Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним», — рассказал актер.

Также он сообщил, что продолжает сниматься в сериалах и фильмах, а также играет в театре «Современник», регулярно появляясь на сцене.

В личной жизни, вопреки слухам, у артиста тоже все хорошо, несмотря на частые ссоры с женой Оксаной Афанасьевой.

«Так просто получилось, что мучусь уже 40 лет. И Ксюша со мной мучится. Но мы от этого счастливы», — сообщил Ярмольник.

С 1995 по 2021 год актер выступал в качестве продюсера и задолжал крупные суммы денег за фильм «Стиляги», появившийся на экране в 2008-м. Долги преследуют его и сейчас, но кредиторы не торопят Ярмольника с погашением задолженностей.